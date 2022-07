Soldi da Lugano alle Bahamas, due banche indagate per riciclaggio

In altre parole, visto che si è cominciato a parlare di scambio di informazioni tra Italia e Svizzera per quanto riguarda l'evasione fiscale, ai clienti italiani che avevano bisogno di ritirare soldi dai loro conti in questi istituti è stato permesso di trasferire questi conti presso le filiali alle Bahamas ed effettuare prelievi in Svizzera, ma ufficialmente come se ci si trovasse nello Stato insulare centroamericano.