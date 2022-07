«Non ci facciamo intimidire», la risposta del collettivo femminista all'avvocato di Fibra

I portavoce dell'associazione ricordano poi come «la società dovrebbe essere molto grata al Collettivo che, con le sue azioni, ha voluto svolgere un ruolo di vigilanza su un tema fondamentale, cercando di rendere attento il pubblico e gli organizzatori della gravità dei testi delle canzoni e di come queste possano influenzare negativamente la costruzione di un immaginario sociale. Senza l’azione del Collettivo - continua la nota - non ci sarebbe stata nessuna riflessione sull'adeguatezza di certi contenuti soprattutto per alcune fasce di età più sensibili, che comunque non sono tutelate in alcun modo da questo tipo di prodotti».