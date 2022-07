«Sì, di caldo si può morire davvero. Vi spieghiamo come e perché»

LOCARNO - «Sì che si può morire di caldo. E le persone anziane e sole sono quelle più a rischio». Stefano Gilardi, medico, dermatologo e presidente dell'ALVAD, specializzata in cure a domicilio, ne è certo. Quanto ipotizzato da una ricercatrice bernese, con centinaia di persone che nel corso dell'estate potrebbero morire di caldo, non è fantascienza. Il medico lo spiega bene su Piazza Ticino. «Le persone anziane si possono spegnere a domicilio, disidratate. Il passaggio dalla mancanza di liquidi alla disidratazione irreversibile è lento e non percettibile dall'anziano. Alcuni non sentono più lo stimolo di bere. E quindi si addormentano, si spengono sulla poltrona o sul letto. È già da alcuni anni, dopo alcuni decessi, che facciamo prevenzione in tal senso».