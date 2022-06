«Quasi 600 bambini in acqua e nei prati quando è arrivata la tempesta»

Dopo il temporale, però, è stato il momento di fare i conti con lo scompiglio da esso generato: «La manutenzione straordinaria delle piante degli scorsi mesi ha limitato la caduta di rami, e di conseguenza i danni ed eventuali infortuni. È stata una prova del nove che abbiamo superato, in sostanza. Ma a parte qualche gazebo piegato e qualche pianta da mettere in sicurezza, c'è ora da pulire le vasche e i prati pieni di fogliame». Un'operazione iniziata già in mattinata e che richiederà diverso tempo. Per questo motivo i bagni sono stati chiusi e lo saranno, almeno in parte, ancora domani.