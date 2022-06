Temporali, vento e grandine sono arrivati

LUGANO - Attesa e arrivata. E si sta spostando. Le prime immagini arrivate da Losone e Ascona confermano le preoccupazioni dei meteorologi che, già in mattinata, avevano diramato un'allerta meteo di grado 4 per gran parte del Cantone. Chicchi di grandine (a tratti grossi come sassi) sono caduti per alcuni minuti, come confermano le prime immagini giunte in redazione e inviate da diversi lettori. Poco più tardi la perturbazione ha quindi raggiunto anche il Bellinzonese.