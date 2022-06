«A 14 anni mia figlia non va a scuola e passa le notti per strada»

«In bilico tra negligenza e abuso» - Situazioni difficili, queste. E che al momento rientrano in un'enorme zona grigia. «Noi siamo strutture di protezione, ma il problema è che non sempre riusciamo a essere protettivi», ammette Forni. «Il grosso tema, quando si prendono decisioni relative a questi ragazzi, è quello etico, perché occorre valutare approfonditamente caso per caso». Non trasferendo un adolescente bisognoso in una struttura chiusa o terapeutica, chiarisce, l’autorità potrebbe commettere una negligenza, lasciando che il minore si esponga a rischi come l'abuso di sostanze, la promiscuità sessuale e il vagabondaggio. Dall’altra parte «collocando in una struttura chiusa un ragazzo che poi non si rivela essere così problematico e bisognoso di protezione, si può cadere nell’abuso di potere». Rimane comunque un margine di rischio, evidenzia Forni, che non è giusto che ricada solo sui centri educativi che hanno in custodia il minore, ma che riguarda anche le ARP e chi detiene l'autorità parentale.