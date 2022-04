Max Gazzè, Frah Quintale, Joan Thiele e i Son Lux al ROAM Festival di Lugano

LUGANO - Da giovedì 21 a sabato 23 luglio 2022 torna il ROAM a Lugano. Il Festival, che è parte di LongLake, proporrà tre serate di musica live da assaporare nella cornice del Parco Ciani. Non mancheranno artisti illustri, come Max Gazzè, Frah Quintale (con opening di Joan Thiele) e i Son Lux.

La nuova edizione del ROAM si aprirà giovedì 21 luglio con Max Gazzè. Apolide nel cuore, cittadino del mondo nella storia personale, l'artista ha suonato in tre continenti, ed è seguito da un pubblico affezionato sparso in tutta Europa; in ventisette anni ha pubblicato undici album in studio, tre raccolte e un live, e ha collaborato con più di trenta artisti italiani e internazionali.

Venerdì 22 luglio sarà la volta di Frah Quintale, uno degli artisti che ha cambiato il gioco del pop italiano contribuendo a delineare un nuovo genere. Con la sua musica l'artista ha saputo creare una visione perfettamente distinguibile e difficilmente etichettabile. Ad aprire il suo concerto ci penserà la cantautrice e producer italo-colombiana Joan Thiele. L'artista ha dimostrato più volte che un nuovo approccio sperimentale alla musica pop è possibile.

Sabato 23 luglio saranno ospiti i Son Lux, una band geograficamente e culturalmente diversificata in cui Refiq Bhatia, Ian Chang e Ryan Lott portano ciascuno il loro approccio sonoro unico per creare insieme un mix ultraterreno. La band alt-pop statunitense punta a mettere in discussione le ipotesi più tradizionali della produzione musicale, per poi ricostruirla a livello molecolare.

Le prevendite dei concerti di Max Gazzè, Frah Quintale e Joan Thiele apriranno domani, mercoledì 13 aprile, alle 10:00 su biglietteria.ch, mentre le prevendite del concerto di Son Lux giovedì alle ore 11:00.

ROAM