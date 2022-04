Tra striscioni e palloncini le Walk of Care sbarcano in Ticino

LOCARNO - Una 50ina di persone si sono ritrovate alle ore 16:15, sulla Piazza della Chiesa San Francesco di Locarno, per la prima Walk of Care in Ticino.

L’obiettivo di queste “passeggiate collettive”, promosse da alcune infermiere, è quello di sensibilizzare la popolazione sia sulle problematiche che investono il settore, sia sulle rivendicazioni del personale curante che da anni si batte per migliorare le condizioni di impiego e per favorire e migliorare la qualità delle cure stesse.

La Walk of care, che è sostenuta anche dalle organizzazioni sindacali Vpod, Ocst, Unia e dall’Associazione Svizzera Infermiere/i Sezione Ticino, ha attraversato le vie del centro cittadino mostrando slogan inneggianti alla "solidarietà", al "futuro", alla "passione" e alla "comunità".

Se la pandemia ha evidenziato e reso evidenti le gravi criticità che vive l’insieme del personale attivo nelle cure, per i presenti alla manifestazione molto resta da fare per migliorare le condizioni quadro che reggono il settore. A cominciare da una rapida concretizzazione dell’Iniziativa per cure infermieristiche forti.

tipress