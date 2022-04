Cinque cervi si sono avventurati nel centro di Lugano

LUGANO - Per un'ora la città si è trasformata in un bosco stamattina a Lugano. Intorno alle 5 ben cinque cervi si aggiravano infatti in pieno centro, e un lettore li ha avvistati in via Pioda.

Gli animali, spiega a Tio/20minuti la Polizia comunale di Lugano, venivano dal bosco, in zona Paradiso. Ad accorgersi per primi degli intrusi a quattro zampe sono stati proprio gli agenti delle pattuglie: «Li abbiamo avvistati dalle telecamere a Paradiso, in strada, intorno alle 4. Poi hanno percorso tutta la strada del lungolago, come fossero macchine, e si sono spinti fino a via Pioda». Una passeggiata di un'oretta, insomma.

A quel punto, la polizia è intervenuta. «Le pattuglie hanno cercato, per quanto possibile visto che sono animali allo stato brado, di spingerli a tornare nel bosco, sbarrando la strada con le auto. I cervi sono poi tornati autonomamente verso Paradiso e il bosco, percorrendo nuovamente la strada del lungolago».

Tutto è bene quel che finisce bene. Già, specificano le forze dell'ordine, perché non sono stati investiti, nonostante alle 5 del mattino sul lungolago ci sia già traffico. C'era anche il rischio «che gli animali cadessero nel lago, presi dal panico, ma non è successo».

Screenshot video lettore