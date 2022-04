Sole e 2'100 porzioni di risotto per la prima StraRISotada

LOCARNO - In Ticino i bagordi per il carnevale 2022 si sono ormai terminati da svariate settimane. Ma non a Locarno, dove la Piazza Grande si è animata e colorata ieri - domenica 3 aprile - per la prima edizione della StraRISotada.

Un evento che era previsto per la fine di febbraio (quindi durante il periodo "classico" del carnevale e in concomitanza con la Stranociada), ma che poi è stato rimandato a causa delle incertezze dovute alla situazione epidemiologica.

E ne è valsa la pena, secondo gli organizzatori, che tracciano un bilancio positivo dell'appuntamento: in una giornata baciata dal sole sono state servite 2'100 porzioni di risotto e luganiga.

Locarnaval