Il premio di Slow Food agli ortaggi "riciclati"

LUGANO - Il ristorante "A fior di gusto" si è aggiudicato la Chiocciola 2022 di Slow Food Ticino. La cucina di Lugano-Cassarate è stata premiata «per il recupero di diversi quintali di ortaggi e frutta altrimenti destinati alla discarica, valorizzandoli» si legge in un comunicato odierno.

Per salvare buona parte dei prodotti, "A fior di gusto" ha usato anche la tecnica della fermentazione, una pratica alimentare benefica per l’organismo e molto utile nella lotta contro lo spreco di cibo. Il comitato di Slow Food Ticino, riunito sabato in assemblea annuale a Cureglia, ha voluto così premiare «un progetto originale che si inserisce appieno nella filosofia di Slow Food, movimento impegnato proprio anche contro lo spreco di cibo».

Durante l’assemblea il presidente uscente Franco Lurà è stato riconfermato per un altro mandato di un anno, insieme agli altri membri del comitato, tra cui figurano anche due nuove giovani rappresentanti, in vista di un futuro ricambio generazionale. Dopo la parte statutaria, i partecipanti hanno potuto gustare il pranzo preparato da alcuni produttori ticinesi presenti per l’occasione a Cureglia.

Il momento conviviale ha permesso di fare dialogare i soci di Slow Food Ticino con diversi produttori locali impegnati nella produzione di un cibo buono, pulito e giusto; un dialogo che Slow Food Ticino intende ulteriormente rafforzare grazie agli eventi previsti nei prossimi mesi.