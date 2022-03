In lista d’attesa per vedere il proprio figlio? «Ecco il nuovo punto d’incontro»

LUGANO - Giochi, libri e peluche. Pennarelli, bambole e una piccola tenda. Sono spazi semplici, quelli del nuovo punto d’incontro ticinese. Ma che fanno da cornice a incontri complicati: quelli tra bambini in affidamento e genitori naturali, che, per ordine giudiziario, possono vedersi solo in una struttura controllata. Il punto d'incontro diventa così l'unico luogo di scambio, a sostituire la casa, il parco, la gelateria.

Bambini «frammentati» - Il centro, creato dall’Associazione ticinese famiglie affidatarie (ATFA) e attivo da circa un mese, accoglie bambini «frammentati», come li definisce l’educatrice Lorenza Cerasa, rimossi da contesti familiari di «maltrattamenti e abusi» e dati in affido. Lo scopo della struttura è permettere ai minori di incontrare i genitori naturali in sicurezza, con l’appoggio di professionisti del settore, per il tempo a cui hanno diritto. L’idea del progetto, che almeno per due anni resterà pilota, è quella di rafforzare l’offerta dei punti d’incontro, che in Ticino ancora non è sufficiente a coprire la domanda. E c'è chi arriva a non vedere il proprio figlio per svariati mesi, nonostante ne abbia il diritto.

Tappare i buchi - «Attualmente ci sono sei famiglie in lista d’attesa per usufruire del diritto di visita, tre a Locarno e tre a Mendrisio», ammette Marco Galli, capo dell’Ufficio cantonale del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. «Lo scopo di questo rafforzamento è quello di arrivare a non averne più», specifica. L’ATFA, con il suo punto d'incontro, intende però puntare sulla qualità, più che sulla quantità, accompagnando con più attenzione bambini, famiglie naturali e famiglie affidatarie, seguendo un massimo di otto-dieci casi contemporaneamente. Una scelta questa, dettata anche dalle finanze limitate.

I fondi che mancano - Ad aver avviato il progetto non è infatti stato il Cantone, che attualmente contribuisce a finanziare il centro per un importo inferiore al 15%. I contributi economici principali vengono dalla Catena della Solidarietà, la Fondazione Medacta for life, la Fondazione Ernst Göhner e da un privato.

«Non si lascia indietro nessuno» - Il problema dei finanziamenti si pone però anche per quanto riguarda i genitori dei bambini. Per usufruire del punto d'incontro, le famiglie sono infatti tenute a versare una tassa di 200 franchi l’anno. Una cifra, questa, irrisoria per molti, ma che alcune di queste persone finiscono per non pagare. E in questi casi che si fa? «Non respingiamo chi è indigente o economicamente fragile», assicura Luisa Manzo, coordinatrice del punto d'incontro. «Non c’è mercificazione. Di solito intervengono le Autorità regionali di protezione (ARP), e poi i Comuni», conclude.

Tipress