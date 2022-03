Profughi ucraini e prestazioni sociali: da lunedì uno sportello a Giubiasco

BELLINZONA - Velocità e semplicità. Sono queste le parole d'ordine che il Dipartimento sanità e socialità intende applicare nell'accogliere i rifugiati ucraini. Per questo motivo, a partire da lunedì 21 marzo, al Mercato coperto di Giubiasco sarà messo in funzione uno sportello che permetterà alle persone in fuga dall’Ucraina di annunciarsi per attivare gli aiuti sociali erogati dal Cantone.

Lo sportello, viene specificato nel comunicato odierno, si rivolge alle persone che hanno già avviato le pratiche per lo statuto di protezione S in uno dei Centri federali di asilo, che sono state assegnate e dispongono già di un alloggio in Ticino. Per usufruire di questa modalità sarà necessario prendere appuntamento tramite un modulo online.

A Giubiasco le persone potranno completare le procedure amministrative e attivare le prestazioni sociali, che comprendono l’aiuto al sostentamento e l’affiliazione alla cassa malati. Verranno pure rilevate le eventuali necessità di scolarizzazione dei bambini e di supporto sanitario o psicologico. Le persone che invece non dispongono ancora di un alloggio in Ticino continueranno a essere indirizzate dai Centri federali verso il Punto di affluenza di Cadenazzo dove verrà loro garantito, come finora, anche un alloggio e tutti i servizi di aiuto, compresa l’assistenza sanitaria.