«Noi con gli ucraini in casa», segui il live

LUGANO - Alcuni sono già arrivati. Tanti altri arriveranno. Centinaia di profughi in fuga dalla guerra in Ucraina stanno per essere accolti anche nella Svizzera italiana. Diverse le famiglie pronte ad aprire le porte a gente mai vista prima. Con quale motivazione? E con che stato d'animo? Ce lo raccontano i protagonisti che si stanno mobilitando in queste ore: il signor Gianandrea Bernasconi, ad esempio, ha accolto una famiglia. La signora Emilia Schubiger, invece, riceverà "visite" a brevissimo. Ospiti di Piazza Ticino anche Fausto Caldelari, presidente del consiglio parrocchiale di Rancate, dove da qualche giorno sono arrivate alcune famiglie ucraine. E poi Giuseppe Modica, responsabile dei City Angels Ticino.

