Lo sciopero ferma i TILO al confine

BELLINZONA - Un altro sciopero ferroviario in Italia. È previsto per martedì 8 marzo dalle 0.01 alle 17.59 e interesserà anche i collegamenti TILO in territorio italiano. Ma non quelli in Svizzera.

In particolare, saranno soppresse in Italia e circoleranno solo fino al confine svizzero le linee TILO RE80, S10, S40 e S50. I servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto saranno sostituiti con bus tra Stabio e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie). Sarà inoltre parzialmente coinvolta anche la linea TILO S30, tra Luino e Gallarate.

Sempre in territorio italiano, la fascia oraria di garanzia (dalle 6 alle 9) non sarà coinvolta nello sciopero.