Negli ospedali ticinesi ci sono settanta pazienti Covid

BELLINZONA - Sono 816 i contagi da Covid accertati in Ticino nelle ultime ventiquattro ore (ieri erano 756, l'altro ieri 591). Purtroppo oggi si contano due nuovi decessi legati alla malattia. È quanto segnalano le autorità sanitarie cantonali.

Per quanto riguarda la situazione nelle strutture ospedaliere ticinesi, attualmente si contano 70 pazienti Covid (in aumento di sei unità rispetto a ieri, quando erano 64). Di questi, sei si trovano in un reparto di terapia intensiva (dato invariato rispetto a ieri).

La situazione nelle case per anziani - Quattro nuovi positivi si trovano nelle case per anziani ticinesi. All'interno di tredici strutture, sono attualmente 52 i residenti col Covid. Otto residenti sono inoltre stati dichiarati guariti. È quanto comunica oggi l'Associazione dei direttori delle case per anziani della Svizzera italiana (ADICASI).