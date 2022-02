Verso il rinnovo della flotta FLP. Un concorso per celebrare il momento

LUGANO - Negli scorsi mesi i collaboratori delle Ferrovie Luganesi (FLP) e della ditta Stadler hanno lavorato intensamente per l’inserimento dei nuovi tram-treni sulla linea Lugano - Ponte Tresa. Proprio in queste settimane stanno arrivando gli ultimi convogli così da completare la fornitura dei nove Tramlink. Entro metà marzo è dunque previsto il rinnovo completo della flotta.

Di conseguenza, sempre a metà dello stesso mese, i vecchi treni arancioni, che dal 1978 hanno trasportato innumerevoli passeggeri, cesseranno la loro attività sulla linea.

Un concorso col sorriso per salutare i vecchi treni e dare il benvenuto ai nuovi - In questi giorni e fino al 20 marzo 2022, è possibile partecipare a un concorso fotografico che FLP ha indetto per celebrare il momento storico che la ditta e i suoi passeggeri stanno vivendo. Attraverso l’iniziativa, FLP ci tiene inoltre a ringraziare i propri utenti per la pazienza dimostrata in questo periodo di rinnovo della flotta.

Sui treni verrà distribuita una cartolina - scaricabile anche sul sito di FLP - dalla quale è possibile staccare il ben noto sorriso che caratterizza la livrea dei treni delle Ferrovie Luganesi. Utilizzando il sorriso è possibile scattare una fotografia per poi condividerla sul proprio profilo Facebook o Instagram (utilizzando l’hashtag #FLPilsorrisocontinua) oppure inviarla via e-mail a comunicazione@flpsa.ch. La fotografia ritenuta più simpatica e originale permetterà alla vincitrice o al vincitore di aggiudicarsi un nuovissimo monopattino elettrico.

Tutti i dettagli per la corretta partecipazione e il regolamento del concorso sono disponibili sul sito web di FLP.