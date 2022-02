Altri 706 contagi nelle ultime 24 ore

BELLINZONA - Sono 706 i ticinesi risultati positivi al virus SARS-CoV-2 nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'Ufficio del medico cantonale. Un numero questo in linea con la media della scorsa settimana (686), ma significativamente più basso rispetto alla media di quelle precedenti (914 e, per quanto riguarda l'ultima settimana di gennaio, 1245). Si registra anche un ulteriore decesso legato alla malattia, per un totale di 1'116 dall'inizio della crisi sanitaria.

In ospedale - Restano stabili, dopo un continuo e netto calo, i ricoverati nelle strutture ospedaliere ticinesi a causa della malattia. Si contano ora 93 pazienti Covid, uno più di ieri. Di loro, dieci occupano i letti di terapia intensiva (come ieri).

Gli anziani - Nelle case per anziani si registrano undici nuovi contagi, quattro guariti e nessun morto a causa del virus. I residenti positivi sono ora 35, suddivisi in nove diverse strutture, riferisce l'Associazione dei direttori delle Case per anziani della Svizzera italiana (ADiCASI).

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione (aggiornati a ieri) riportano che il 72,0% della popolazione ticinese è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Il 44,9% ha già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 78,1% tra gli over65.



tio.ch/20minuti

