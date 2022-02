Lettere e pacchi tra le medicine

BIRONICO - Nel corso del mese di marzo la Posta di Bironico si sposterà all’interno della Farmacia Bernasconi (in via Cantonale 67). «La clientela - precisa il Gigante Giallo in una nota - potrà svolgere le proprie operazioni postali a poche centinaia di metri dalla filiale attuale e durante orari di apertura notevolmente più estesi». La nuova filiale, infatti, sarà aperta dal lunedì al venerdì (dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 18.30) e il sabato (dalle 8 alle 12).

Sportello servito e pagamenti sulla porta di casa - Nella futura filiale in partenariato le operazioni postali si effettueranno presso l’apposito sportello installato in prossimità della cassa e gestito dai collaboratori della Farmacia Bernasconi. «Se da un lato i pagamenti avverranno unicamente grazie alla carta PostFinance o una qualsiasi altra carta di debito bancaria - sottolinea La Posta - dall’altro sarà possibile svolgere anche in futuro questo tipo di operazione utilizzando denaro contante direttamente al proprio domicilio».



Reagire alle tendenze attuali e future - «Le abitudini e la domanda nel settore dei servizi e del commercio sono in costante e rapida evoluzione, soprattutto in considerazione dello sviluppo verso il digitale», ricorda la responsabile per la rete postale della Regione Ticino Martina Bellodi, precisando come la formula proposta, «conosciuta e apprezzata da anni», risponda idealmente alle mutate esigenze.