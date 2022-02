Poca neve ma tanto divertimento a Lüina

AIROLO - Erano un’ottantina i giovani partecipanti al Raiffeisen Kids Ski Day ad Airolo-Lüina, svoltosi ieri pomeriggio. I bambini e le bambine iscritti alla manifestazione non si sono fatti scoraggiare dal cielo grigio e dal nevischio e con gli sci ai piedi si sono lanciati giù dalla pista, cimentandosi nella disciplina del freestyle, su salti e rails, e in quella più classica dell’alpino, su tracciati come il parallelo slalom e il percorso da eseguire in “switch”, ossia all’indietro.

Le diverse postazioni sono state preparate dai monitori della Scuola Svizzera di Sci di Airolo e da TiSki, che sono rimasti piacevolmente sorpresi dal numero partecipanti nonostante la poca neve presente e la meteo certamente non favorevole. Due ore e mezza di attività vissute da tutti i presenti con il solito spirito giocoso che contraddistingue il Raiffeisen Kids Ski Day, un evento che è ormai diventato una vera e propria tradizione e che ha come obiettivo quello di divertire i più giovani e di avvicinarli allo sci nelle sue diverse forme. Al termine della giornata è stato poi estratto tra i partecipanti un premio speciale offerto dallo sponsor principale Raiffeisen, ossia un pacchetto VIP per la Coppa del Mondo di sci alpino a Lenzerheide.

Il prossimo appuntamento del Raiffeisen Kids Ski Day avrà luogo sulle nevi di Campra sabato 12 febbraio, un pomeriggio aperto alle bambine e ai bambini tra i 6 e i 16 anni che è una novità di quest’inverno, perché dedicata interamente allo sci di fondo. Il materiale sarà noleggiabile gratuitamente sul posto e alla fine della giornata verranno estratti due biglietti VIP per la Coppa del Mondo di sci di fondo a Davos.

Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione online: www.tiski.ch/kids-ski-day/.