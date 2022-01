Commissioni di quartiere al via a Gudo, Monte Carasso e Sementina

BELLINZONA - Ci saranno presto tre nuove nascite nella rappresentanza della Grande Bellinzona. Il Comune ha infatti dato il via libera alla creazione delle commissioni di quartiere di Gudo, Monte Carasso e Sementina. Gli interessati che risiedono in questi quartieri potranno candidarsi a partire dalla prossima settimana.

In cosa consiste - Le commissioni di quartiere funzionano in modo simile alle associazioni di quartiere (presenti a Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gorduno, Moleno, Pianezzo, Preonzo e S. Antonio), e il loro scopo rimane quello di discutere con il Municipio e i servizi comunali, attraverso il Servizio quartieri, progetti, problematiche e temi inerenti al quartiere, ma vengono nominate dal Municipio anziché essere formate spontaneamente.

Nessuna commissione per il quartiere di Bellinzona - Il Comune ha deciso invece, per quanto riguarda il quartiere di Bellinzona, di non istituire una commissione di quartiere. Questo «in considerazione della peculiarità del quartiere di Bellinzona – nato da una precedente aggregazione e composto da frazioni variegate tra loro e in espansione». L'idea, viene specificato, è quella di valutare «l’esperienza maturata con quelle degli altri tre quartieri e verificare al contempo l’adeguatezza ma anche la necessità di simile strumento per una realtà territoriale che ad oggi (e negli ultimi cento) anni ha funzionato senza».

Come proporsi - Per i quartieri di Gudo, Monte Carasso e Sementina lunedì 24 gennaio è prevista la pubblicazione all’albo dell’avviso per la presentazione delle candidature. Possono partecipare tutti i cittadini residenti nel quartiere di età superiore ai 18 anni, i quali dovranno supportare la propria candidatura con la firma di 10 cittadini residenti nel territorio di competenza della relativa Commissione. La candidatura deve pervenire al Servizio quartieri della Città di Bellinzona entro lunedì 28 febbraio alle 17.