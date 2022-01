Natale in Città ha fatto il pieno di pattinatori

BELLINZONA - C'è soddisfazione tra li organizzatori di Natale in Città, il villaggio che durante le feste ha animato Piazza del Sole a Bellinzona. «È stato un'edizione diversa dal solito, ma pienamente riuscita».

Diversa perché gli organizzatori hanno dovuto adattarsi - durante le cinque settimane in cui si è tenuto l'evento - alle regole imposte da Berna per contenere la pandemia. Regole che hanno ovviamente influito sull'afflusso di persone alla tensostruttura. «I visitatori all'interno, com'era prevedibile, sono stati inferiori agli altri anni, ma si è rivelata vincente l'idea di proporre la pista di ghiaccio completamente all'aperto». Una pista di ghiaccio che, insieme al vicino snowtubing, sono stati presi d'assalto. «Abbiamo superato i risultati ottenuti durante l'ultima edizione», concludono gli organizzatori, precisando come anche le proiezioni cinematografiche speciali andate in scena al Cinema Forum per ragazzi e famiglie, siano circa raddoppiate rispetto al solito.