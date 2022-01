In Ticino altri 1312 contagi, calano (di poco) i pazienti ospedalizzati

BELLINZONA - Al termine di una settimana stancante per i test center, che in Ticino hanno registrato una media di 1492 positivi al giorno, questa mattina l'ufficio del medico cantonale ha rilasciato l'ennesimo bollettino a quattro cifre.

Sono 1312 i contagi da Covid accertati in laboratorio nelle ultime 24 ore nel nostro cantone. In lieve calo il numero il totale dei pazienti ricoverati per il virus che sale a 167 (ieri erano 173) di cui 15 in cure intense (ieri erano 14). Tra venerdì e sabato non si sono registrati nuovi decessi, e il totale resta fermo a 1 076 dall'inizio della pandemia.

Nelle case anziani non ci sono aggiornamenti. Il virus è presente in 17 strutture, per un totale di 101 ospiti positivi.



elaborazione tio.ch/20minuti

elaborazione tio.ch/20minuti