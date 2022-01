Lido San Domenico senza barriere architettoniche

LUGANO - Oggi per raggiungere il Lido di San Domenico, situato lungo il sentiero di Gandria, le persone con disabilità devono percorrere una rampa con una pendenza del 19%. Una situazione che è destinata a cambiare, per un Lido senza barriere architettoniche.

Il Municipio di Lugano ha infatti promosso un progetto di riqualifica dell'area adiacente alla struttura balneare per renderla più facilmente accessibile. Il progetto in questione prevede la riqualifica dello spazio esterno e la sistemazione dell'accesso.

In sostanza, l'area sarà ridisegnata, migliorando l'apertura verso il lago con la creazione di un terrazzo. E l'accesso al lido sarà possibile per mezzo di una nuova rampa, con una pendenza ridotta al 6%. Dei nuovi gradoni potranno essere utilizzati come sedute o come scale. Particolare attenzione sarà data al tema delle isole di calore, con l’inserimento di quattro alberi ad alto fusto, aiuole e superfici permeabili.

All’ombra dei platani già presenti e delle nuove alberature sarà posato un arredo adatto per accogliere in modo inclusivo le persone con disabilità motoria. Sono previste, inoltre, la manutenzione dei parapetti e la posa di una nuova illuminazione. I diversi percorsi saranno collegati e sempre accessibili anche alle persone in sedia a rotelle. La discesa a lago avverrà con l’ausilio di un montascale e di un sollevatore meccanico.

Il progetto è stato presentato all’Associazione inclusione andicap Ticino. L’inizio dei lavori è previsto per la prossima primavera, procedure permettendo e il costo è di 350'000 franchi sulla base del messaggio municipale "Barriere architettoniche: interventi a favore dei disabili sui percorsi cittadini".