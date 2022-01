Anche Nebiopoli alza bandiera bianca

CHIASSO - Sarà un febbraio senza carnevale. Dopo Roveredo nel pomeriggio, anche il Nebiopoli di Chiasso ha infatti deciso di alzare bandiera bianca contro il virus. «Possiamo restare sognatori finché ciò è possibile, ma ora è tempo di essere realisti», sottolinea il Comitato che dopo essersi riunito in serata ha annunciato di voler rinunciare allo svolgimento della manifestazione nella sua forma classica. «Avevamo annunciato a più riprese di essere pronti a dire stop nel caso in cui la situazione fosse peggiorata».

Bloccati dalle quarantene - E così purtroppo è stato. «Durante le ultime ore i contatti con Cantone e Comune sono stati molto intensi e dopo profondi ragionamenti riteniamo di dover agire con senso di responsabilità. La nostra società - precisa il Comitato - è oggi bloccata a causa delle quarantene e difficilmente possiamo pensare di organizzare un evento che potrebbe potenzialmente peggiorare la situazione».

«Carnevale non sarà più lo stesso» - Spostare il carnevale in un altro periodo potrebbe essere un modo per combattere per il momento la situazione e poter svolgere questo amato evento. L'idea, paventata da Giovanni Capoferri in occasione dell’annullamento del Rabadan, trova l’appoggio di Nebiopoli. «Il nostro invito è di avviare la discussione su questa tematica assieme a Bellinzona, Roveredo, Biasca, Tesserete e Locarno», sottolinea il Comitato precisando come l’attuale situazione sta portando «alla scomparsa di gruppi o delle manifestazioni stesse».

Piano B – Chiasso, però, non rimarrà totalmente senza il suo carnevale. «Una versione light è in fase di allestimento e si terrà nel weekend dal 25 al 27 febbraio. Le modalità saranno estremamente semplici: nella piazza centrale di Chiasso - in fase di discussione con il Cantone le modalità di accesso (2G o 3G) - in cui si svolgeranno gli eventi gastronomici e popolari dei nostri rioni durante il giorno, accompagnati da festeggiamenti di carnevale durante il pomeriggio che si protrarranno fino alle prime ore della sera. Totalmente

all’aperto, senza strutture chiuse e solamente in caso di bel tempo».