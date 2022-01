Obbligo vaccinale, cosa cambia?

LUGANO - Cosa cambia per ticinesi e frontalieri con l'obbligo di vaccino deciso dall'Italia per gli over 50?

Gli over 50 italiani che sono frontalieri (e che non l'hanno ancora fatto) dovranno vaccinarsi come tutti gli italiani. Ma dovranno farlo anche gli svizzeri che vivono o lavorano oltre confine.

«Valgono le regole italiane, quindi sopra i 50 anni ci sarà l'obbligo vaccinale», ha spiegato alla Rsi il senatore varesino del PD, Alessandro Alfieri.

Insomma, chi deve farlo ha tempo fino al prossimo 15 febbraio. Per allora sul lavoro sarà richiesto il "super Green Pass rafforzato" (Guarigione o vaccinato con almeno due dosi): «Varrà per tutti i lavoratori, anche quelli che vengono dall'estero, Svizzera e Canton Ticino compresi», precisa Alfieri.