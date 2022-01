Sottufficiali e ufficiali, tra i promossi anche diversi ticinesi

LUGANO - Nuovi avanzamenti di grado nel corpo dei Sottufficiali e degli Ufficiali, come segnala l'Aggruppamento Difesa sulla pagina web della Confederazione. Tra i "promossi" compaiono anche i nomi di diversi ticinesi.

Qui di seguito la lista completa delle promozioni.

SOTTUFFICIALI

Al grado di aiutante capo

Reusser Stefan, 6242 Wauwil LU

Schmied Adrian, 3216 Ried b. Kerzers FR

Al grado di aiutante maggiore

Dellagana Simon, 1796 Courgevaux FR

Kunz Beat, 6023 Rothenburg LU

Marion Jean-Claude, 1587 Constantine VD

Scheuber Stefan, 6315 Oberägeri ZG

Wiesner Dominik, 6313 Menzingen ZG

Al grado di aiutante di stato maggiore

Barisic Aleksandar, 9424 Rheineck SG

Bozzetto Manuel, 3612 Steffisburg BE

Bugnon Dany, 1566 St-Aubin FR

Buloncelli Andrea, 6652 Tegna TI

Cattani Valerio, 6517 Arbedo TI

Costa Daniel, 1926 Fully VS

Cubreli Demir, 3422 Kirchberg BE

Dalessi Eric, 6600 Locarno 4 Solduno TI

Ducry Laurent, 1663 Epagny FR

Forster Simon, 8400 Winterthur ZH

Francillon Florian, 7050 Arosa GR

Garcia Junior Giovanny, 4466 Ormalingen BL

Grossenbacher Raphael, 5603 Staufen AG

Händle Stefan, 8604 Volketswil ZH

Ingold Lukas, 6312 Steinhausen ZG

Köppel Dominik, 6372 Ennetmoos NW

Koreli Mert, 9562 Märwil TG

Leder Yannick, 1052 Le Mont-sur-Lausanne VD

Leuba Raphaël, 2363 Les Enfers JU

Marti Christoph, 6370 Stans NW

Mitteregger Luca, 6274 Eschenbach LU

Nemeth Audrey, 3963 Montana VS

Pargger Raphael, 4147 Aesch BL

Portmann Michael, 5034 Suhr AG

Renk Dominic, 8424 Embrach ZH

Rexhepi Avni, 6043 Adligenswil LU

Ryter Michael, 8840 Einsiedeln SZ

Salihi Alban, 1226 Thônex GE

Schneider Lukas, 4537 Wiedlisbach BE

Stalder Marco, 6170 Schüpfheim LU

Stöckli Ciril, 8197 Rafz ZH

Strebel Marco, 8909 Zwillikon ZH

Weiss Roman, 5080 Laufenburg AG

Zimmermann Adrian, 4622 Egerkingen SO

UFFICIALI

Al grado di colonnello SMG

Ahuja Karvin, 8400 Winterthur ZH

Allain Philippe, 1754 Avry-sur-Matran FR

Bühler Martin, 7235 Fideris GR

Dal Pian Thomas, 6207 Nottwil LU

Gendre Frédéric, 1774 Cousset FR

Kilchenmann Pierre Joachim, 1700 Fribourg FR

Marazza Alessio, 4532 Feldbrunnen SO

Pfiffner Daniel, 8925 Ebertswil ZH

Pfister Roland, 8737 Gommiswald SG

Porret Yannick, 1092 Belmont-sur-Lausanne VD

Waldvogel Markus, 4054 Basel BS

Zingg Christian, 1184 Vinzel VD

Al grado di colonnello

Bossart Armin, 9010 St. Gallen 10 Rotmonten SG

Costantini Renato, 8832 Wollerau SZ

Eigenmann Markus, 4144 Arlesheim BL

Erni Pascal, 6370 Stans NW

Hunziker Bruno, 3047 Bremgarten b. Bern BE

Jobin Nicolas, 1260 Nyon VD

Lehmann Stefan, 3253 Schnottwil SO

Looser Martin, 9030 Abtwil SG

Mazzoleni Alessandro, 6645 Brione sopra Minusio TI

Mez Carl-Gustav, 4052 Basel BS

Renna Marco, 2016 Cortaillod NE

Rüedi Christoph, 8957 Spreitenbach AG

Scherly Pierre Alain, 1757 Noréaz FR

Schöttli Jürg, 1965 Savièse VS

Spahr Kurt, 3204 Rosshäusern BE

Spinnler Roman, 3600 Thun BE

Widmer Alexander, 8309 Nürensdorf ZH

Winiger Marcel, 6023 Rothenburg LU

Al grado di tenente colonnello SMG

Fuchs Stefan, 8965 Berikon AG

Hofstetter Patrick, 2555 Brügg BE

Lauermann Samuel, 8370 Sirnach TG

Magnin Nicolas Marc, 3280 Meyriez FR

Nellen Dominic, 3012 Bern BE

Oertli Jürg, 8475 Ossingen ZH

Trachsel Michael, 8245 Feuerthalen ZH

Zürcher Christoph, 8050 Zürich ZH

Al grado di tenente colonnello

Breu Samuel, 3303 Jegenstorf BE

Bruchez Leonard, 1950 Sion VS

Brunner Daniel, 5235 Rüfenach AG

Carrara Fabio, 6814 Cadempino TI

Chiasera Massimo, 8702 Zollikon ZH

De Preux Pascal, 2012 Auvernier NE

Ghiringhelli Matthieu, 1613 Maracon VD

Grichting Philippe, 3953 Leuk Stadt VS

Gysel Peter, 8832 Wollerau SZ

Kissling Mischa, 8057 Zürich ZH

Kuhn Andreas, 6015 Luzern LU

Lack Alain, 5012 Schönenwerd SO

Manfrin Fabio, 8400 Winterthur ZH

Monnerat Philippe, 3415 Hasle-Rüegsau BE

Oberson Gaël, 1724 Bonnefontaine FR

Oehler Christian, 1716 Schwarzsee FR

Pahud Sébastien, 8450 Andelfingen ZH

Reichen Pascal, 3115 Gerzensee BE

Righetti Martino, 7000 Chur GR

Romy Etienne, 1358 Valeyres-sous-Rances VD

Rosselet-Petitjaques Sébastien, 1203 Genève GE

Ruh Monika, 8309 Nürensdorf ZH

Schilter Andreas, 6331 Hünenberg ZG

Schweizer Dieter, 4800 Zofingen AG

Stampfli Sébastien, 4800 Zofingen AG

Thüler Sébastien, 1006 Lausanne VD

Vogt Markus, 9014 St. Gallen 14 Bruggen SG

Wyssmann Benjamin, 1588 Cudrefin VD

Zimmerli Marc, 3286 Muntelier FR

Züllig Alessandro, 3006 Bern BE

Al grado di maggiore

Amy Jonathan, 1354 Montcherand VD

Baici Luca, 8053 Zürich ZH

Bertschinger Claude, 8032 Zürich ZH

Biegel Simon, 8953 Dietikon ZH

Bizzarro Matthias, 6946 Ponte Capriasca TI

Bollag Marc, 8500 Frauenfeld TG

Brändli Dominik, 5000 Aarau AG

De Weck Edouard, 8008 Zürich ZH

Deanoz Sebastiano, 5436 Würenlos AG

Demarmels Mischa, 6048 Horw LU

Docci Nando, 4415 Lausen BL

Dubach Lars Johann Friedrich, 3627 Heimberg BE

Dubosson Baptiste, 1872 Troistorrents VS

Dutoit Jean-Marie, 1617 Remaufens FR

Fleury Alain, 3068 Utzigen BE

Fragnière Charles, 1026 Denges VD

Fritz Georg, 3116 Mühledorf BE

George Jyothish, 6703 Osogna TI

Gottier Lukas, 3633 Amsoldingen BE

Grab Alexander, 6300 Zug ZG

Hitz Philipp, 6300 Zug ZG

Hunkeler Thomas, 4102 Binningen BL

Jenni Tobias, 9630 Wattwil SG

Kleger Cyril, 2000 Neuchâtel NE

Lauterburg Alexander Bernhard, 3011 Bern BE

Lieberherr Ruedi, 9052 Niederteufen AR

Martin Pascal, 1005 Lausanne VD

Martin Roland, 8598 Bottighofen TG

Merz Kevin, 8049 Zürich ZH

Meylan Théo, 1095 Lutry VD

Miauton Philippe, 1003 Lausanne VD

Müller Matthias, 3097 Liebefeld BE

Nessensohn Marc, 1617 Tatroz FR

Padlina Gianluca, 6850 Mendrisio TI

Pfaeffli Grégoire, 1202 Genève GE

Rey Ramon, 8966 Oberwil-Lieli AG

Rossi Dominic, 1304 Cossonay VD

Rüttimann Ronny, 6276 Hohenrain LU

Rutz Fabien, 1252 Meinier GE

Schär Martin, 4922 Thunstetten BE

Schmid Stefan Patrick, 4914 Roggwil BE

Schweizer Florian, 8172 Niederglatt ZH

Smith Bryan, 4310 Rheinfelden AG

Stebler Joel, 4410 Liestal BL

Sylla Gandhi, 1815 Clarens VD

Tinguely Alexandre, 1007 Lausanne VD

Uebelhart Omar, 6802 Rivera TI

von Boletzky Stefan, 6645 Brione sopra Minusio TI

von Büren Alain, 3280 Meyriez FR

Waldner Michael Roman, 3122 Kehrsatz BE

Waldspurger Marc, 3095 Spiegel b.Bern BE

Wernli Michael, 5015 Erlinsbach SO

Wippel Fabian, 6020 Emmenbrücke LU

Wüthrich Salome, 4410 Liestal BL

Wyss Cédric, 4133 Pratteln BL

Al grado di capitano

Alder Etienne, 9056 Gais AR

Aquilini Corrado Flavio, 8400 Winterthur ZH

Auberson Boris, 1958 St-Léonard VS

Aymon Romain, 1950 Sion VS

Bättig Tim, 8707 Uetikon am See ZH

Bauer Mathias, 2000 Neuchâtel NE

Benjamin Arnaud, 1225 Chêne-Bourg GE

Benker Yannick, 3097 Liebefeld BE

Berger David, 3661 Uetendorf BE

Berisha Pjeter, 8272 Ermatingen TG

Bernegger Tobias, 8207 Schaffhausen 7 SH

Blanke Sebastian, 6048 Horw LU

Bodenmann Samuel, 3013 Bern BE

Brühlmann Martin, 4450 Sissach BL

Brunner Dominic, 8803 Rüschlikon ZH

Bühlmann Christian, 8908 Hedingen ZH

Businger Cédric, 3280 Murten FR

Chiarelli Maxime, 1950 Sion VS

Ciurlia Gianluca, 5503 Schafisheim AG

Damal Pathangi Matthew, 1208 Genève GE

Desgalier Johanna, 4132 Muttenz BL

Dondras Karlo, 8048 Zürich ZH

Duss Mirko, 3072 Ostermundigen BE

Ehrensperger Gian, 8484 Weisslingen ZH

Fareri Silvio, 4133 Pratteln BL

Federici Samuel, 5600 Lenzburg AG

Ferrari Thomas, 1000 Lausanne 25 Le Chalet-à-Gobet VD

Feuz Christoph Florian, 3298 Oberwil b.Büren BE

Fideeler Hans, 8912 Obfelden ZH

Fluri Dominik, 4710 Balsthal SO

Frei Joel, 6210 Sursee LU

Fritsch Pascal, 8964 Rudolfstetten AG

Frommenwiler Dominic, 8112 Otelfingen ZH

Frutschi Valentin, 1997 Nendaz VS

Ganz Philippe, 1182 Gilly VD

Gasser Michael, 9450 Lüchingen SG

Giagnorio Lorenzo Nicolás, 3007 Bern BE

Gisselbaek Stefan, 1203 Genève GE

Graber Mathieu, 1258 Perly GE

Granges Mathieu, 1205 Genève GE

Gremion Guillaume, 1205 Genève GE

Häfelfinger Roman, 3216 Ried b. Kerzers FR

Haldenstein Pascal, 8910 Affoltern am Albis ZH

Hänni Gabriel, 8400 Winterthur ZH

Hersche Basil, 1700 Fribourg FR

Hirschi Reto, 3423 Ersigen BE

Honegger Thierry, 8702 Zollikon ZH

Hossle Gabriel, 6340 Baar ZG

Houmard Gabaël, 2562 Port BE

Huder Rico Andri, 8712 Stäfa ZH

Hulliger Mischa, 3012 Bern BE

Hurni Christoph, 3095 Spiegel b.Bern BE

Hutter Tobias, 9056 Gais AR

Jörimann Lucca, 7000 Chur GR

Jucker Quentin, 3251 Wengi b.Büren BE

Jung Denis, 3072 Ostermundigen BE

Keller Dimitri, 8400 Winterthur ZH

Knuchel Marco, 4710 Balsthal SO

Krummenacher Christian, 3044 Innerberg BE

Krummenacher Kajo, 6010 Kriens LU

Kurth Andreas, 3014 Bern BE

Lanzrein Lukas Rudolf, 3600 Thun BE

Lehmann Kevin, 5610 Wohlen AG

Liebi Markus, 5062 Oberhof AG

Lindt Julian, 8600 Dübendorf ZH

Lorca Patric, 8400 Winterthur ZH

Lusser Markus, 5619 Uezwil AG

Maissen Lucas Niilo, 3003 Bern BE

Marti Noah, 6020 Emmenbrücke LU

Mettraux Daniel, 1920 Martigny VS

Meyer Andreas, 8600 Dübendorf ZH

Möckli Beat, 1224 Chêne-Bougeries GE

Moioli Frédéric, 1205 Genève GE

Montandon Gregory, 1212 Grand-Lancy GE

Muheim Gabriel, 6558 Lostallo GR

Mühlemann Mark, 8032 Zürich ZH

Mühlheim Simon, 3082 Schlosswil BE

Muradbegovic Mirza, 1213 Petit-Lancy GE

Muzzetto Nicolas, 1700 Fribourg FR

Nardella Vincent, 2610 St-Imier BE

Niklaus Lars, 9105 Schönengrund AR

Opetnik Silvan, 6122 Menznau LU

Penseyres Nicolas, 1723 Marly FR

Pletscher Sven, 1446 Baulmes VD

Portmann Martin, 6003 Luzern LU

Racine Quentin, 1867 Ollon VD

Ramseier Fabian, 8623 Wetzikon 3 Kempten ZH

Reichenbach Simon, 8706 Meilen ZH

Rhyner Julian, 8045 Zürich ZH

Rikic Nebojsa, 3600 Thun BE

Rubli Luca, 8311 Brütten ZH

Ruch Florian, 8051 Zürich ZH

Rüegg Sandro, 9000 St. Gallen SG

Rupper Lukas, 8404 Winterthur ZH

Sahli Sven, 6004 Luzern LU

Scaramozza Paolo, 6802 Rivera TI

Schaller Antoine, 1007 Lausanne VD

Schaller Nicolas, 5630 Muri AG

Schlatter Fabian, 3270 Aarberg BE

Schlup Pascal, 3296 Arch BE

Schmid Thomas, 8050 Zürich ZH

Schmidlin Valentin, 8152 Glattbrugg ZH

Schnidrig Joey Lucien, 5400 Baden AG

Schudel Hans, 3005 Bern BE

Schuler Ruben, 9607 Mosnang SG

Schweizer Richard Peter, 3007 Bern BE

Seiz Marco, 9100 Herisau AR

Sheir Ahmed, 4625 Oberbuchsiten SO

Stäger Gabriel, 5037 Muhen AG

Stampfli Philipp, 4500 Solothurn SO

Steiger Salomé, 3011 Bern BE

Steinemann Vincent, 8630 Rüti ZH

Stojkovic Andrija, 6052 Hergiswil NW

Tanner Yannick, 5712 Beinwil am See AG

Taugwalder Jonas, 3920 Zermatt VS

Tobler Daniel, 9443 Widnau SG

Tschudi Bedja Simon, 8134 Adliswil ZH

Ulli Oliver, 4053 Basel BS

Urben Andreas, 5033 Buchs AG

van der Meer Fabian, 6463 Bürglen UR

Vidovic Luca, 8303 Bassersdorf ZH

Virchow Johann Christian, 7270 Davos Platz GR

von Känel Kevin Erich, 3714 Frutigen BE

Vonäsch Rolf, 4800 Zofingen AG

Wackernagel Daniel, 8050 Zürich ZH

Wenger Robin, 8304 Wallisellen ZH

Werner Martin, 8001 Zürich ZH

Widmer Gabriel, 5415 Nussbaumen AG

Wiebecke Julius, 8702 Zollikon ZH

Wüger Gordian, 8406 Winterthur ZH

Zbinden Pascal, 3006 Bern BE

Ziegler Philip Daniel, 8032 Zürich ZH

Zurflüh Patrik Joel, 3532 Zäziwil BE

Al grado di primotenente

Ackermann Lukas, 4058 Basel BS

Ackermann Samuel, 5200 Brugg AG

Aiello Marco, 8052 Zürich ZH

Allegrezza Noé, 2000 Neuchâtel NE

Allgäuer Julius, 6052 Hergiswil NW

Amiet Fabian, 4563 Gerlafingen SO

Barillà Emanuel, 8708 Männedorf ZH

Baudin Antony, 1470 Estavayer-le-Lac FR

Berisha Veton, 1202 Genève GE

Bernasconi Dario, 6705 Cresciano TI

Biaggi Benjamin Leonardo, 3098 Schliern b.Köniz BE

Blanc Daniel, 1305 Penthalaz VD

Blumenthal Nikolas, 8004 Zürich ZH

Bolfing Mirco, 8733 Eschenbach SG

Bonga Kevin-Eric, 1226 Thônex GE

Bongni Mischa, 2502 Biel/Bienne BE

Borcard Grégory, 1530 Payerne VD

Boss Christian, 5022 Rombach AG

Bounazou Redha, 1700 Fribourg FR

Brand Thomas, 4923 Wynau BE

Brigger Lucien, 3904 Naters VS

Broder Lukas, 8820 Wädenswil ZH

Brönnimann Jens, 3006 Bern BE

Brunner Joël, 1213 Onex GE

Bütler Patrick, 5630 Muri AG

Büttler Dominik, 4717 Mümliswil SO

Chaperon Kevin, 1774 Cousset FR

Chaubert Jason, 1723 Marly FR

Christen Andrea, 8627 Grüningen ZH

Daems Vincent, 1260 Nyon VD

Delafontaine Thierry, 8444 Henggart ZH

Demuth Nicola, 8180 Bülach ZH

Denoréaz Thomas, 8008 Zürich ZH

Di Iorio Davide, 4052 Basel BS

Dirren Colin Chaim, 3613 Steffisburg BE

Dridi Anthony, 1896 Vouvry VS

Eberle Robin, 9470 Buchs SG

Eggenschwiler Martin, 4710 Balsthal SO

Faro Barros Jonathan, 1227 Carouge GE

Fischer Patrick, 6020 Emmenbrücke LU

Galfano Denis-Steven, 8952 Schlieren ZH

Gerber Alicia, 1121 Bremblens VD

Giardinelli Dario, 8902 Urdorf ZH

Gigon Maxime, 1110 Morges VD

Glatz Justine, 2732 Saicourt BE

Gloor Tariq, 8645 Jona SG

Göldi Tobias, 5644 Auw AG

Gremion Lionel, 1663 Pringy FR

Grütter Bodo, 4056 Basel BS

Hadorn Thomas, 3612 Steffisburg BE

Haefeli Guido, 8303 Bassersdorf ZH

Haldi Romain, 1417 Epautheyres VD

Hamed Ismaïl, 1196 Gland VD

Hänni Hansueli, 3713 Reichenbach im Kandertal BE

Haselbach Oliver, 8706 Meilen ZH

Heinrichs Jonas, 4123 Allschwil BL

Hintermann Nick Gabriel, 3232 Ins BE

Hirschi David, 3513 Bigenthal BE

Hofer Vivien, 6460 Altdorf UR

Hofstetter Pedro, 8583 Sulgen TG

Hürlimann Bernhard, 6318 Walchwil ZG

Hurtlin Dany, 2300 La Chaux-de-Fonds NE

Jaun Marcel, 3628 Uttigen BE

Joggi Steven, 4103 Bottmingen BL

Joller Sven, 8172 Niederglatt ZH

Jost Sebastian Olivier, 2503 Biel/Bienne BE

Kapp Daniel, 4416 Bubendorf BL

Kaufmann Julian, 3250 Lyss BE

Kaufmann Marco, 3800 Matten b. Interlaken BE

Kaufmann Matthias, 9008 St. Gallen SG

Keller Andreas, 8483 Kollbrunn ZH

Keller Fabio, 8047 Zürich ZH

Kiser Michael, 8907 Wettswil am Albis ZH

Krähenbühl Daniel, 8004 Zürich ZH

Krähenbühl Wanja Micha, 3629 Kiesen BE

Kramer Patrick, 3661 Uetendorf BE

Krämer Marius, 6314 Unterägeri ZG

Kuhn Aaron, 4922 Bützberg BE

Laiss Raffaele, 3400 Burgdorf BE

Landert Kim, 8547 Gachnang TG

Landolt Simon, 8735 St.Gallenkappel SG

Lehmann Sven, 8353 Elgg ZH

Leibundgut Roman, 3422 Kirchberg BE

Leuthold Mike, 8810 Horgen ZH

Maag Corsin, 8320 Fehraltorf ZH

Maier Benjamin, 7270 Davos Platz GR

Matti Fabio, 3700 Spiez BE

Meier Markus, 5507 Mellingen AG

Morgenthaler Stefan, 3600 Thun BE

Müller Roger, 8606 Greifensee ZH

Ogi Brian, 4148 Pfeffingen BL

Pedrozzi Amedeo, 8953 Dietikon ZH

Pellegatta Serge, 8880 Walenstadt SG

Perrot Mike, 2074 Marin-Epagnier NE

Peter Hans Georg, 1009 Pully VD

Peterli Michel, 8400 Winterthur ZH

Prete Luca Alessandro, 8064 Zürich ZH

Quinter Loris, 3110 Münsingen BE

Rathod Paavan, 1216 Cointrin GE

Reutimann Julien, 8570 Weinfelden TG

Ribary Nicola, 8610 Uster ZH

Rutter Jack, 8917 Oberlunkhofen AG

Schachtler Matthias, 3073 Gümligen BE

Schär Mario, 3360 Herzogenbuchsee BE

Schaumann Oliver, 8605 Gutenswil ZH

Schönenberger Aaron, 9524 Zuzwil SG

Schorno Alexander Leonardo, 3033 Wohlen b. Bern BE

Schuler Luca, 6005 Luzern LU

Senn Lorenzo, 5312 Döttingen AG

Silletti Gianluca, 8046 Zürich ZH

Sommer Niklas, 8002 Zürich ZH

Spirgi Claude, 5725 Leutwil AG

Stadler Fabian, 9243 Jonschwil SG

Stämpfli Larissa Ursina, 3013 Bern BE

Stänz Yannick, 8700 Küsnacht ZH

Thomann Adrian Martin, 3814 Gsteigwiler BE

Tschirren Jonas, 3122 Kehrsatz BE

Tschumper Marc, 8355 Aadorf TG

Ucar Numan, 8804 Au ZH

Vesentini Fabrizio, 9000 St. Gallen SG

Villat Alan, 6565 S.Bernardino GR

Vögeli Alessandro, 6005 Luzern LU

Voinçon Lionel, 1530 Payerne VD

Vollenweider Anthony, 1180 Rolle VD

Vollenweider Janik, 9523 Züberwangen SG

von Atzigen Luca, 6072 Sachseln OW

Weinberger Andrea, 5643 Sins AG

Wicht Kevin Emmanuel, 1700 Fribourg FR

Wiederkehr Philipp, 1700 Fribourg FR

Wigger Stephan, 6004 Luzern LU

Wild Philip, 8803 Rüschlikon ZH

Wild Urban, 9464 Rüthi (Rheintal) SG

Wittber Roman, 9450 Lüchingen SG

Wittmer Benjamin, 3065 Bolligen BE

Zaugg Michael Mikhail, 3027 Bern BE

Zehnder Noél, 5004 Aarau 4 Telli AG