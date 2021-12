Un decesso e altri 1'642 contagi in Ticino

BELLINZONA - Sospinti dall'enorme contagiosità di Omicron, i numeri relativi alle infezioni da Covid-19 in Ticino continuano a salire verso l'alto. E la curva dei contagi, impennatasi con cifre da record a partire da mercoledì scorso, non accenna ad abbassarsi. Il bollettino emanato dall'Ufficio del medico cantonale segnala infatti 1'642 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Un nuovo primato giornaliero che va a scalzare quello di ieri (1'513 casi) e che nel contempo fa superare la soglia dei cinquantamila contagi da inizio pandemia in Ticino (sono 50'776 per la precisione).



Aumentano gli ospedalizzati - Dopo i due decessi registrati ieri oggi si segnala un'altra vittima da imputare al virus. Il computo totale dei decessi da inizio crisi sale quindi a 1'045. Nelle strutture sanitarie ticinesi le persone ospedalizzate sono attualmente 135 (+12 rispetto a ieri). Diciassette di loro si trovano in terapia intensiva (+1).



Il virus tra i banchi - Con gli allievi in vacanza da ormai una settimana, oggi nel nostro cantone non si contano nuove quarantene di classe. I confinamenti in atto (la lista completa è consultabile sul sito del Decs) sono attualmente 32. In Ticino, lo ricordiamo, si contano complessivamente 416 sezioni di scuola dell'infanzia, 816 di scuola elementare, 624 di scuola media, 249 di scuola media superiore e 910 nelle scuole professionali cantonali.

Booster per quasi un quarto dei vaccinati - I dati relativi alla campagna di vaccinazione, aggiornati a mercoledì 29 dicembre, riportano che il 70.5% della popolazione ticinese è ora vaccinato con due dosi (oppure persone guarite dal Covid-19 e vaccinate con una sola dose). Il 24,8% di questi - percentuale che sale al 65.5% tra gli over-65 - ha già effettuato il booster. In totale sono 585'777 le dosi finora somministrate nel nostro cantone.

