Covid, è boom di contagi in Ticino: 492 in un giorno

BELLINZONA - Non migliora la situazione dei contagi in Ticino. Nelle ultime 24 ore nel nostro cantone si sono registrati 492 nuovi positivi e un decesso legato al virus. Lo rende noto l'ufficio del medico cantonale nel suo bollettino giornaliero.

Il dato è nettamente superiore alla media di settimana scorsa (302 casi giornalieri) e in forte aumento rispetto a ieri, quando i contagi erano stati 313. Un record: il picco giornaliero precedente risale all'11 novembre 2020, quando i contagi erano stati 482. Non si allenta intanto la pressione sugli ospedali, con 106 posti letto occupati da pazienti Covid di cui 15 in terapia intensiva (ieri erano rispettivamente 109 e 17).

Brutte notizie anche dalle case anziani, dove dopo diversi giorni di stabilità si registrano due nuovi contagi. Attualmente sono due le strutture dove è presente il virus, per un totale di 4 ospiti positivi. Per uno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Nelle scuole sono scattata 6 nuove quarantene di classe, per un totale di 33 sezioni sottoposte alla misura.

Attualmente in Ticino sono state somministrate 566 690 dosi di vaccino, per un totale di 254mila persone protette con la prima dose (70 per cento della popolazione). Il 20 per cento della popolazione ha ricevuto il richiamo, percentuale che sale al 60 per cento tra gli over 65.

elaborazione tio.ch/20min