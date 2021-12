Tra omicidi, suicidi e decessi un 2021 impegnativo

LUGANO - Ben 70 interventi e 396 persone assistite per 624,5 ore di intervento. È questo, in buona sintesi il bilancio di attività del “Care Team Ticino” (CTTi) per il 2021.

Sono molteplici i campi d’intervento: fra i principali da citare le catastrofi naturali, gli infortuni mortali, gli incidenti stradali, gli omicidi, i suicidi.

Nel 2021 il CTTi è stato in particolare sollecitato nell’ordine per decessi improvvisi in casa (15), suicidi (15), annegamenti (7) e omicidi (5). Gli interventi sono leggermente aumentati se paragonati agli anni precedenti; il mese di luglio ha visto il team particolarmente sollecitato con 12 interventi.

Dalla sua costituzione nel 2015, il CTTi è intervenuto in 396 eventi garantendo l’assistenza a 2344 persone (adulti e minori), per un totale di 2771,5 ore d’intervento (media di 7 h a intervento). Il CTTi ha pure formato (con formazione di base e continua), oltre ai propri operatori denominati care givers, anche enti esterni, ed in particolare gli agenti di polizia che offrono supporto (peer) internamente nei vari corpi.