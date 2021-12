LOCARNO - Lutto per l'astronomia ticinese: è morto a 89 anni l'ex direttore della Specola solare di Locarno-monti oltre che Presidente - e uno dei fondatori - della Società astronomica ticinese, Sergio Cortesi.

La notizia è stata data dal sito ufficiale della Specola Solare Ticinese, che ha dichiarato: «Sergio Cortesi ci ha lasciati, ci mancherà tantissimo».

Cortesi è uno dei grandi nomi per quel che riguarda la divulgazione scientifica svizzera in ambito astronomico: «Decano dell’astronomia professionale e amatoriale in Ticino, con 64 anni di attività nell’osservazione del Sole, erede della tradizione di Zurigo che, in 170 anni di ricerche e misure, da Wolf, Wolfer, Brunner e Waldmeier portava fino a lui» scrive di lui la Specola.

Nato a Lugano nel 1932, per poi trasferirsi a Locarno, nella sua lunga carriera è diventato un punto di riferimento per tutti gli astronomi, amatoriali e non, del Ticino.