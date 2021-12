Fallimenti aziendali: lieve aumento in Svizzera, calano invece in Ticino

BELLINZONA - Malgrado la crisi del coronavirus i fallimenti aziendali sono aumentati solo di poco in Svizzera nei primi undici mesi dell'anno e sono addirittura calati in Ticino: lo indicano i dati pubblicati oggi dalla società di informazioni economiche Dun & Bradstreet (D&B), che mettono anche in luce come prosegua il dinamismo sul fronte delle nascite di nuove imprese.

Nel periodo gennaio-novembre le ditte che hanno dovuto chiudere per insolvenza sono state 3593 a livello elvetico, il 3% in più dello stesso periodo del 2020. Il Ticino si muove però in contro tendenza, facendo segnare -15% (a 257), mentre i Grigioni (+18% a 45) mostrano una progressione più forte della media nazionale.

Ai fallimenti per incapacità a far fronte ai pagamenti vanno poi aggiunti quelli per lacune nell'organizzazione (articolo 731b del Codice delle obbligazioni): il numero complessivo nei primi nove mesi sale così a 5532 (+6%) a livello svizzero, a 303 in Ticino (-13%) e a 60 nei Grigioni (-20%).

Se diverse aziende devono chiudere, molte aprono i battenti: le nuove iscrizioni nella Confederazione sono state 45'587 nel periodo in esame, valore in progressione del 9% su base annua. Ticino (+10% a 2053) e Grigioni (+3% a 936) si muovono nella corrente generale. Fra i cantoni che mostrano tassi di incremento assai elevati possono essere menzionati Uri (+41%), Sciaffusa (+29%) e Zugo (+25%).