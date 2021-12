Quattro giorni consecutivi di nebbia: «Non capita tutti gli anni»

LOCARNO - A sud delle Alpi il mese di novembre è risultato poco più mite e soleggiato della norma 1981-2010. Le precipitazioni più abbondanti si sono verificate all’inizio del mese, mentre verso la fine un passaggio frontale ha causato alcuni temporali con gragnuola e un po’ di neve fino a basse quote. Secondo il bilancio stilato a MeteoSvizzera, il mese scorso è risultato più piovoso del normale sul Ticino meridionale, ma altrove le precipitazioni sono state più scarse della norma. Attorno alla metà del mese è comparsa per quattro giorni consecutivi la nebbia, fenomeno piuttosto raro nella nostra regione.

Temperatura di poco superiore alla norma - Mediata sull’intero territorio sudalpino (Ticino, Moesano, Val Poschiavo e Val Bregaglia), la temperatura media del mese di novembre è risultata di 0.4 °C superiore alla norma 1981–2010, senza grandi variazioni geografiche. Le giornate più fredde della norma si sono verificate all’inizio e alla fine del mese; all’inizio del mese a causa di una situazione da sudovest con frequenti precipitazioni, alla fine del mese per la discesa di aria molto fredda di origine polare.

Differenze regionali nelle precipitazioni - Il totale delle precipitazioni mensili mostra grandi differenze regionali: sul Ticino centro-meridionale sono caduti da 140 a 160 mm, che corrispondono al 90–115% della norma 1981–2010, altrove da 70 a 140 mm, cioè il 55–90% della media.

Quattro giorni con nebbia - Le deboli precipitazioni che si sono verificate fra il 13 e il 16 novembre sono all’origine delle nebbie che fra il 18 e il 21 novembre si sono formate alle basse quote del Ticino centro-meridionale, dissolvendosi solamente a metà giornata. Per il Sud delle Alpi, quattro giorni consecutivi con presenza di nebbia bassa rappresentano un fenomeno che, contrariamente alla Svizzera nordalpina, non si verifica tutti gli anni, fa notare MeteoSvizzera.

Poco più soleggiato del normale - Il numero di ore di sole del mese di novembre è risultato del 5–15% superiore alla norma in Ticino e nel Moesano, mentre in Val Bregaglia e in Val Poschiavo esso è stato in linea con la media o di poco inferiore. A Poschiavo, per esempio, è stato raggiunto solo il 90% del soleggiamento medio novembrino.