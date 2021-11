In Ticino 96 contagi in un giorno

LUGANO - Ancora su. La curva pandemica continua a salire in Ticino, con 96 contagi registrati nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il medico cantonale nel suo bollettino odierno.

È il dato più alto negli ultimi sette mesi: i contagi non sono stati mai così vicini alla soglia del centinaio dal 3 aprile scorso, quando si registrarono 102 positivi. Ieri i contagi erano stati 59.

Salgono anche i ricoveri in ospedale, 28 in totale (due in più rispetto a ieri). Aumentano anche i posti letto occupati in terapia intensiva, 6 in tutto (ieri erano 5). Il numero dei decessi resta fermo per fortuna a 1008 dall'inizio della pandemia. Sono 483 107 le dosi di vaccino somministrate finora, e 240 313 le persone completamente vaccinate, ossia il 68.5 della popolazione.

Nelle scuole non si registrano nuove quarantene di classe. Sono 11 le sezioni delle elementari e dell'infanzia sottoposte alla misura al momento.



elaborazione tio.ch/20min

elaborazione tio.ch/20min