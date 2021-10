In Ticino 25 nuovi contagi. I ricoverati restano 8

LUGANO - Sono 25 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nel weekend in Ticino. Il dato torna così ad essere in linea con la tendenza delle ultime settimane. Lo comunica l'ufficio del medico cantonale, nel suo bollettino giornaliero.

Oggi (come ieri) risultano 8 pazienti attualmente ricoverati in ospedale a causa del virus, di cui due in cure intense. Non si registrano per fortuna nuovi decessi: il totale è fermo a 1007 casi dall'inizio della pandemia. L'ultima vittima risale al 6 di ottobre.



elaborazione tio/20minuti

La situazione resta stabile nelle case anziani, dove non si registrano nuovi positivi, e nelle scuole del Cantone. Sul sito del Decs inoltre non sono annunciate nuove quarantene di classe. Restano in isolamento: la sezione presso la Scuola elementare di Losone e le tre sezioni presso la scuola elementare di Brissago.



DSS

