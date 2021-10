Una nuova direttrice alla Clinica Ars Medica

GRAVESANO - La Direzione Generale di Swiss Medical Network ha nominato Direttrice della Clinica Ars Medica Daniela Franco, attuale Vice Direttrice della struttura.

Daniela Franco - sottolinea il gruppo in una nota - si è laureata in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano. Dopo aver lavorato come consulente esperta nella Sanità per più di 30 strutture private e pubbliche, nel 2011 è entrata nel Gruppo Ospedaliero Ars Medica come Responsabile Qualità.

Dal 2013 ha invece ricoperto il ruolo di Project Manager nel Gruppo e da aprile 2018 è Vice Direttrice della Clinica Ars Medica. «In questo ruolo - precisa il Direttore Generale Regione Ticino Fabio Rezzonico - Daniela dovrà perseguire gli obiettivi di consolidamento della Clinica Ars Medica quale centro di riferimento cantonale dell'ortopedia, neurochirurgia e medicina dello sport, nonché i nuovi progetti di sviluppo sul territorio».