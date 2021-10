Malattie rare, eventi all'aeroporto di Magadino: «Non lasciamo morire Telethon»

LOCARNO - L'altruismo fa i conti con il portafogli. E li fanno anche i malati di atrofia, distrofia muscolare, epilessia. Sono oltre 200 le persone assistite in Ticino dall'associazione Malattie genetiche rare (Mgr), che integra il sostegno sociale grazie alle donazioni di organizzazioni come Telethon.

La fondazione divenuta celebre negli anni '90 per le maratone televisive ha registrato un calo «notevole» di donazioni con la pandemia, spiega il presidente Michele Bertini. Nel 2020 sono stati raccolti circa 200mila franchi, contro i 500mila dell'anno precedente. «Si tratta di risorse che vengono destinate completamente ad aiutare i pazienti e la ricerca in Svizzera» spiega l'ex municipale. «Le malattie rare non attirano investimenti dall'industria farmaceutica, perché non hanno grandi numeri».

Anche Telethon non ha più i numeri di una volta: quando era sostenuta da Vip, sportivi, politici e reti televisive, la racconta «raggiungeva il milione di franchi in un solo weekend». Ora le cose sono cambiate. «È venuta meno la visibilità, è aumentata la concorrenza» spiega Bertini, che lancia un appello: «Non lasciamo morire Telethon. Le malattie rare non sono diminuite e non vanno in lockdown».

Anche le iniziative della fondazione continuano, dopo la pausa forzata, a cominciare dal primo Telethon Vola post-Covid. L'appuntamento domani è dalle ore 11.00 all'aeroporto di Magadino.