Isole di Brissago: il giardino ha un nuovo responsabile scientifico

BRISSAGO - È nato nel 1990 ed è domiciliato a Tenero. Si tratta di Alessio Maccagni, nuovo responsabile scientifico del giardino botanico delle Isole di Brissago.

Il suo profilo professionale - fa sapere oggi il Dipartimento del territorio - unisce competenze scientifiche attestate da ricerche e pubblicazioni a livello internazionale, a esperienze di lavoro maturate sul campo nell’ambito della didattica, della gestione di collezioni d’erbario e nella raccolta e conservazione di semi.

Scegliendo Alessio Maccagni quale collaboratore scientifico presso le Isole di Brissago è in servizio dallo scorso 1. agosto), il Dipartimento del territorio «è certo di aver individuato il profilo più idoneo per gestire e valorizzare nel modo migliore il patrimonio botanico delle Isole e per promuovere le attività divulgative e didattiche così come il rilancio dell’attività scientifica e di conservazione del giardino botanico nel modo più efficace».