In Ticino altri 27 contagi

BELLINZONA - Calano ancora i contagi da Covid-19 in Ticino. Nelle ultime 24 ore l'ufficio del medico cantonale ha registrato 27 nuovi positivi. Il dato è tendenzialmente in calo, seguendo un trend consolidatosi nelle ultime tre settimane.

Sono 18 in totale le persone ricoverate in ospedale, una in meno rispetto a ieri (19). Nei reparti di terapia intensiva si contano al momento 7 pazienti, stabili. Non si registrano per fortuna nuove vittime: il totale dall'inizio della pandemia è fermo a 1002, a seguito di un decesso avvenuto nel corso del weekend.

La campagna vaccinale intanto procede, con 436 898 dosi di vaccino somministrate e 203 267 persone completamente protette, ossia il 57,8 per cento della popolazione.

Nelle scuole si contano al momento 8 classi in quarantena, di cui 6 alle elementari, una alle medie e due in una scuola dell'infanzia. Tra ieri e oggi una sezione dell'asilo di Barbengo è stata sottoposta alla misura di confinamento, a seguito della positività di un bambino.

Resta sotto controllo la diffusione del virus nelle case anziani: al momento sono 4 gli ospiti positivi, alloggiati presso due strutture. Nel corso del weekend l'Associazione delle case anziani (Adicasi) non ha annunciato nuove positività.



elaborazione tio.ch/20minuti

