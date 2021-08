Il presidente dell'Eoc assume l'incarico di amministratore delegato della casa da gioco

LUGANO - Il nome uscito sulla ruota del Casinò di Lugano sarà quello di Paolo Sanvido. È attesa infatti a breve la comunicazione che Sanvido, attuale presidente dell’Eoc, dal 1. ottobre assumerà il ruolo di Amministratore delegato della casa da gioco.

Sanvido, diamo un po’ di numeri, nato il 13.09.1966, andrà a sostituire Gianmaria Frapolli che a settembre, come premesso al momento della nomina un anno fa, concluderà il mandato di Ad assunto ad interim.

A favore del nuovo Amministratore delegato gioca il fatto che è membro (non operativo) del CdA del Casinò dal 2009, che è presidente del comitato audit, e può spendere nella gestione dei tavoli verdi la sua vasta esperienza manageriale. La nomina di Sanvido è a tempo indeterminato.

Nel comunicato di conferma della nomina, la Casinò Lugano sottolinea come il prescelto abbia «una conoscenza del settore che faceva difetto praticamente a tutti gli altri interessati». La casa da gioco luganese, continuta la comunicazione, «necessita di una figura forte, a cui sia i collaboratori che i partner esterni, istituzionali e non, possano far riferimento. La fase di rinnovo delle concessioni, alle porte, sarà impegnativa e presupporrà la capacità di aggregare e pianificare le risorse della casa da gioco, in modo da proiettarle nel futuro. Paolo Sanvido è stato ritenuto, fra i candidati manifestatisi, quella offerente maggiori garanzie di successo, oltre che con le capacità aggreganti necessarie».