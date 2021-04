Personale sanitario: già 1200 firme per il rinnovo del CCL

LUGANO - Sono già oltre 1200 le sottoscrizioni raccolte per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per il personale sanitario.

A sottolinearlo è l'associazione Ticino Lavoro, che ha lanciato la raccolta firme e che chiede uno scossone in una realtà in cui i salari «stagnano da 21 anni».

«A livello Nazionale - viene sottolineato - per sopperire alla carenza di infermieri si parla di formare più persone, ma nessuno riconosce oggi il ruolo di formatore nelle strutture ospedaliere del nostro Cantone». «In Svizzera interna - viene aggiunto - ci sono molti ticinesi impegnati professionalmente in ambito ospedaliero, troviamo assurdo che ancora oggi, a chi vorrebbe tornare da un’esperienza fatta in un altro Cantone Svizzero, non gli venga riconosciuta l’esperienza fatta, ma debba partire a livello salariale ai piedi della scala di riferimento».

Tra le proposte per il miglioramento del CCL:

- Aumento di una classe salariale per tutto il personale sanitario

- Riconoscere con uno scatto salariale il ruolo di responsabile di Stage

- Riconoscere gli anni d’esperienza professionale del personale sanitario in altre strutture non EOC (esempio in altri ospedali Svizzeri) con i giusti scatti salariali e non partendo dall’inizio della scala salariale.

- Aumentare da 4 a 5 le settimane di vacanza annue.

- Implementazione di strutture quali asili nido e baby sitting.

- Sostegno alle proposte di miglioria contrattuali da parte dei sindacati a favore del personale sanitario