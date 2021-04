Trasporto ferroviario, in Italia venerdì si sciopera

CHIASSO - A causa di uno sciopero programmato per venerdì 23 aprile dalle 9.00 alle 17.00, i servizi TILO non circoleranno in territorio italiano. Quelli in territorio svizzero non saranno invece coinvolti.

La linea TILO S40 sarà dunque soppressa in Italia e circolerà solo fino al confine. Viaggeranno i treni previsti da orario ufficiale in partenza entro le 09.00 e in arrivo a destinazione finale entro le 10.00, come anche i treni in partenza dopo le 17.00 con la fine dello sciopero.

Essendo ipotizzabili ripercussioni fino alla conclusione dello sciopero, i viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it oppure sull’App Trenord.