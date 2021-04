Lavori notturni, e il limite scende a 60 km/h

SANT'ANTONINO / CADENAZZO - Inizieranno lunedì 19 aprile e si protrarranno (almeno) fino a metà giugno i lavori notturni di rifacimento della pavimentazione stradale sul tratto della A13 compreso tra Sant'Antonino (zona sottopasso Alptransit) e Cadenazzo. Lo comunica l'Ufficio federale delle strade (USTRA). Questo significa che in corrispondenza del cantiere la velocità sarà ridotta a 60 km/h, anche di giorno.

I lavori si svolgeranno nelle ore notturne, dal lunedì sera al sabato mattina, tra le 21.00 e le 05.30 (sabato fino alle 06.00). Durante le fasi di cantiere sarà comunque mantenuta in esercizio almeno una corsia per senso di marcia, mentre per circa due settimane tra l’incrocio in zona Brico e lo svincolo verso i centri commerciali di Sant’Antonino il traffico verrà gestito in modo alternato mediante un semaforo o degli agenti di sicurezza. Durante il giorno verranno ripristinate le due corsie per senso di marcia con una segnaletica provvisoria.

La velocità potrebbe essere ridotta fino a 50 km/h in prossimità dei passaggi di carreggiata, durante le ore notturne o in "situazioni particolari".

La pavimentazione che verrà posata sarà di tipo fonoassorbente, in modo tale da ridurre le emissioni foniche prodotte dai veicoli. Oltre alla sostituzione dell’asfalto, nell’ambito di questi lavori verranno pure posate nuove barriere elastiche al centro della carreggiata.

L’investimento totale ammonta a circa 2,8 milioni di franchi, tutti a carico della Confederazione.