Polo sportivo e degli eventi: la Commissione ha trovato un accordo

LUGANO - A Lugano non si parla d'altro (o quasi), anche in considerazione della campagna elettorale. Ma anche perché le visioni sono molte, così come i punti controversi. Oggi, però, la Commissione della Gestione e Edilizia informa di essere riuscita a trovare «una soluzione condivisa» convergendo in «un unico rapporto» di maggioranza sul progetto di Polo sportivo e degli eventi (PSE) che riguarda il comparto di Cornaredo e la creazione di un centro sportivo al Maglio.

Si tratta «del frutto di un lavoro comune, reso possibile dalla serietà nell’approcciare il tema e dal notevole impegno dei commissari coinvolti», si legge nel comunicato stampa. Un rapporto «che coniuga le visioni» di tutti, a cui sono giunti tenuto conto di «un’ampia condivisione sui punti d’attenzione emersi su questo complesso dossier, dell’apertura manifestata dal Municipio sui suddetti punti e del parere giuridico a favore della sostenibilità della formulazione proposta».

In particolare, la novità è l'intesa raggiunta con il gruppo PS-PC, che aveva avanzato "sette punti" fondamentali per eventualmente appoggiare il progetto. Questioni su cui - ci spiega Lorenzo Beretta Piccoli (PPD) - «il Municipio si è dimostrato molto aperto» e c'è stata ampia condivisione. Ecco che dopo un grosso lavoro si è giunti alla formulazione di un rapporto congiunto. Questo vuol dire che la sinistra non farà il suo rapporto ma aderirà a quello di maggioranza. I rapporti sul messaggio del PSE non saranno quindi tre, come si poteva immaginare, ma uno di maggioranza e uno di minoranza (Ferruccio Unternährer, PLR).

«La cosa importante è che siamo riusciti a creare un'asse trasversale a sostegno del progetto - conclude Beretta Piccoli -. Riusciremo a costruire una maggioranza importante per essere più tranquilli in consiglio comunale, ma anche in vista del referendum. Si tratta di numeri importanti se a bordo ci sono il PPD, la Lega, l'UDC, i socialisti e una parte dei liberali. Una maggioranza importante per un progetto strategico che impegnerà la città per molti anni».

I relatori dei rapporti di maggioranza della Commissione della gestione e della Commissione edilizia su PSE e Maglio sono Lorenzo Beretta Piccoli (PPD), Lukas Bernasconi (Lega), Andrea Sanvido (Lega), Raide Bassi (UDC), Carlo Zoppi (PS), Edoardo Cappelletti (PC), Maruska Ortelli (Lega), Peter Rossi (PLR), Benedetta Bianchetti (PPD), Michael Nyffeler (Lega), Lucia Minotti (Lega), Paolo Toscanelli (PLR), Marco Bortolin (Lega), Rinaldo Gobbi (PLR), Antonio Bassi (PS).