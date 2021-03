«O si cambia rotta, o vendo tutto»

BOSCO GURIN - Da lunedì terrazze chiuse sulle piste ticinesi? Allora anche piste chiuse. Così aveva reagito, venerdì, Giovanni Frapolli, annunciando la chiusura della stazione sciistica di Bosco Gurin. Ma la mobilitazione dei comuni della Vallemaggia ha ribaltato le cose e la Direzione ha deciso di proseguire la stagione invernale fino a inizio aprile (da venerdì a domenica, in base allo stato della neve).

Una scelta presa «nel rispetto di chi tanto ci tiene agli impianti di risalita». Il sostegno è arrivato non solo dai comuni, ma anche «con chiamate, messaggi e email private». Ma soprattutto, dai privati che «stanno creando un'associazione denominata "Amici Destinazione di Bosco Gurin"». Un'associazione che «avrà un ruolo fondamentale e fungerà da attore molto importante» in quelle che vengono definite senza mezzi termini «tristi e deplorevoli diatribe fra il proprietario degli impianti di risalita (e di tutte le strutture ricettive) da una parte, e il Comune e il Patriziato di Bosco Gurin dall'altra».

Frapolli rivendica gli investimenti di «vari milioni» fatti per aumentare l'offerta, non solo invernale. Ma mette i puntini sulle i: «In questi ultimi anni - si legge nel comunicato trasmesso ai media - le istituzioni locali sono state perennemente restie e contrarie a ogni nuova iniziativa che i gestori degli impianti di risalita stanno portando sul tavolo».

Il proprietario degli impianti turistici di Bosco Gurin ha deciso di proseguire la stagione, ma non per forza tornerà sui suoi passi (già in ottobre aveva parlato di lasciare). «Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno cruciali per sapere se continuare tutti questi progetti, sperando in un cambiamento di rotta da parte delle istituzioni locali - precisa -. In caso contrario penserò seriamente alla vendita dell'intera stazione a terzi, subordinatamente a smantellare ogni tipo d’impianto».