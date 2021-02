Fioccano le multe per i conducenti delle motoslitte

BELLINZONA - Lo scorso venerdì 26 febbraio la polizia cantonale ha effettuato un'operazione finalizzata alla verifica del rispetto delle normative riguardanti l'utilizzo delle motoslitte nella zona di Dötra (Valle di Blenio) e nell'area della Traversa (Valle Leventina). Complessivamente è stata controllata una ventina di questi veicoli. Il risultato? Ben quattordici dei conducenti o proprietari erano "fuorilegge" e si sono visti comminare una multa.

Nello specifico sette contravvenzioni sono state attribuite per guida al di fuori dei percorsi autorizzati, una per la guida di un veicolo difettoso, cinque per la mancata applicazione della targa e una per la guida senza casco. Ben nove slitte a motore - infine - dovranno effettuare il collaudo obbligatorio.

Nel comunicare l'operazione, la Polizia cantonale ricorda che la circolazione con le motoslitte è autorizzata unicamente sulle strade innevate, se il viaggio è necessario per raggiungere immobili abitativi, il veicolo è conforme alle prescrizioni e regolarmente ammesso alla circolazione e il conducente è titolare della corrispondente licenza.

Il dispositivo, nato anche per venire incontro ad alcune richieste e segnalazioni giunte dalla popolazione, si è svolto in collaborazione con l'Ufficio caccia e pesca e la Sezione della Circolazione.