Covid: sette ricoveri, ma 17 dimessi

LUGANO - Restano stabili a un livello piuttosto basso i numeri della pandemia in Ticino. Dopo i 12 di lunedì, i 58 di martedì e i 44 di ieri, i dati odierni - comunicati dall'Ufficio del medico cantonale - mostrano altri 48 casi positivi, ai quali vanno purtroppo aggiunti anche 4 decessi. I nuovi ricoveri sono 7, mentre i pazienti dimessi sono stati 17.



I ricoveri calano ancora - Il numero totale delle persone che si trovano in ospedale per complicazioni legate al Covid-19 è quindi ulteriormente sceso a 164 (-13). 24 di queste si trovano in cure intense (-3). Il dato odierno è il più basso dalla fine di ottobre (il 31 ottobre erano 165, il giorno prima 139).

La pressione sugli ospedali, nelle ultime settimane, è fortunatamente diminuita: basti pensare che il 4 gennaio si contavano ben 388 persone ricoverate (cifra record della seconda ondata), mentre oggi il loro numero si è più che dimezzato.



Incidenza in picchiata - Tornando alle cifre, quelle relative ai tamponi positivi hanno registrato un calo nelle ultime settimane. Sui 834 test effettuati il 22 gennaio il tasso di positività raggiungeva il 7% (una settimana prima era ancora del 13%). L'incidenza della malattia negli ultimi 14 giorni nel nostro cantone è di 317 persone positive su centomila abitanti, mentre il tasso di riproduzione Rt è dello 0.73 (dato al 11 gennaio).

928 vittime - Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, attualmente in Ticino si registrano complessivamente 26'676 persone risultate positive al test. I decessi legati al virus sono invece arrivati a quota 928.

Isolamenti e quarantene - Al 26 gennaio vi erano 444 ticinesi posti in isolamento perché avevano contratto il coronavirus. Altri 773 loro contatti si trovavano, nello stesso periodo, in quarantena.

Sette case per anziani col virus - Anche nelle case per anziani ticinesi, complice la campagna vaccinale scattata lo scorso 4 gennaio, i residenti positivi al coronavirus sono sempre di meno. Attualmente se ne contano 22 (-10) in sette strutture. Nelle ultime ventiquattro ore - precisa ADICASI - si è registrato un solo contagio, ma un altro ospite è purtroppo deceduto a causa del Covid-19. Sei, invece, sono deceduti per altre cause, mentre dieci anziani sono stati dichiarati guariti. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono ben 1'336 gli ospiti che hanno superato la malattia.

