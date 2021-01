"Rinchiusi" fino a quando?

LUGANO/ GERMANIA - "Rinchiusi", ma fino a quando? Se lo chiedono in tanti in un'Europa che, di fronte al Covid e alle sue mutazioni, va avanti a suon di lockdown e di restrizioni. Ma è davvero questa la via giusta? Non per Francesca Rigotti, filosofa, specialista in scienze politiche nonché docente all'Università della Svizzera italiana. Rigotti sarà in diretta su piazzaticino.ch da Göttingen, in Germania, dove vive.

