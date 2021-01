Per i locarnesi e i momò un numero telefonico per farsi vaccinare

LOCARNO/MENDRISIO -

La campagna vaccini continua su tutto il Ticino. Non tutti possono recarsi fisicamente al centro di vaccinazione di Rivera.

Mendrisio e Locarno hanno attivato una linea telefonica per le rispettive regioni e dare quindi la possibilità agli anziani intenzionati a farsi vaccinare di chiamare e prendere appuntamento.

Locarno 091 756 34 92

Da lunedì, chiamando allo 091 756 34 92 le persone residenti a Locarno che hanno almeno 85 anni potranno annunciarsi per prendere parte alla campagna di vaccinazione. Il Municipio ricorda che la vaccinazione è gratuita, volontaria e quindi non obbligatoria. Ogni persona può pertanto valutare e decidere liberamente se procedere o meno alla vaccinazione, se necessario consultandosi con il proprio medico curante o con l’infoline nazionale vaccinazione COVID-19, disponibile tutti i giorni dalle ore 6:00 alle 23:00 al numero 058 377 88 92. Le vaccinazioni avranno verosimilmente luogo presso lo stabile della Protezione civile ad Ascona (in Via Stefano Franscini 5 ad Ascona) a partire dal prossimo 25 gennaio, ma data e ora specifici per ogni singolo interessato verranno forniti in seguito. Non c’è un ordine di priorità di chiamata e il numero sarà attivo per dare a tutti il tempo di annunciarsi, quindi se i primi giorni le linee saranno occupate bisognerà semplicemente provare in seguito.

Mendrisio 058 688 32 30

Il Municipio di Mendrisio fa sapere che le forniture di vaccino arriveranno un po' alla volta e invita tutti coloro che hanno superato gli 85 anni, a farsi avanti qualora fossero intenzionati a farsi vaccinare. “Le autorità sanitarie ci informano – scrive il Municipio - che il vaccino è efficace, sicuro e ben tollerato, perciò caldamente raccomandato. Tuttavia è importante che ognuno possa scegliere liberamente e con cognizione di causa se farsi vaccinare o meno”. Per eventuali domande o dubbi sul vaccino è sempre possibile contattare il proprio medico curante oppure la Infoline nazionale vaccinazione anti-COVID-19 (tutti i giorni, dalle 6:00 alle 23:00) al numero 058 377 88 92.