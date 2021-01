«Aiuti all’economia subito, o non ci sarà più nessuno a cui elargirli»

BELLINZONA - «Dobbiamo evitare che questa crisi sanitaria si trasformi in una crisi sociale». È un messaggio forte e chiaro quello lanciato dal sindacato Ocst all’indomani della conferenza stampa del Consiglio federale.

Berna ha messo in consultazione la possibilità di prolungare di cinque settimane, vale a dire sino alla fine di febbraio, la chiusura dei ristoranti e delle strutture per la cultura, il tempo libero e lo sport. «Nella seduta del 13 gennaio prossimo, dopo aver consultato i Cantoni, il Consiglio federale prenderà una decisione definitiva sul prolungamento dei provvedimenti e sulla loro durata e su ulteriori misure per attenuarne le conseguenze economiche».

Ma per il sindacato non è più tempo di attese. «Bisogna assolutamente intervenire subito, con aiuti erogati parallelamente alle decisioni delle autorità, non a posteriori», commenta il vicesegretario regionale Giorgio Fonio. Il rischio è che nei prossimi mesi ci sia «un’ecatombe di posti di lavoro». E non solo nella ristorazione, ma anche in palestre, centri fitness, agenzie di sicurezza, fornitori di servizi. L’occupazione potrebbe risentirne pesantemente.

«Non entro nel merito delle misure - aggiunge Fonio -. La cosa importante è insistere affinché accanto alle misure per salvaguardare la salute e cercare di evitare la pressione sul sistema sanitario, vengano previste immediatamente anche misure di sostegno. Serve rapidità. Altrimenti si arriverà a erogare aiuti quando non ci sarà più nessuno a cui darli». Il pensiero è rivolto soprattutto alle piccole e medie imprese o aziende a conduzione familiare. «La possibilità della sopravvivenza è realmente messa a repentaglio».

L’appello dell’Ocst è quindi rivolto alle autorità. Quelle cantonali, anche perché si facciano portavoci di fronte a Berna dell’allarme. «I costi sociali rischiano di essere altissimi», conclude il sindacalista. Che è anche deputato PPD in Gran Consiglio e - insieme ai colleghi Maurizio Agustoni, Fiorenzo Dadò e Marco Passalia - ha presentato al Governo una mozione urgente affinché «vengano messi in atto degli aiuti finanziari che vadano a indennizzare gli esercizi pubblici e tutte quelle attività economiche che hanno subito restrizioni, riconoscendo loro la perdita rilevante di fatturato in base ai risultati ottenuti l’anno precedente la chiusura nello stesso periodo».

Anche Unia Ticino e Moesa chiede alle autorità cantonali di agire ora con decisione e fermezza. Anche chiudendo le attività non essenziali, con un lockdown come in primavera. «Denunciamo l’assenza di coraggio politico - ha detto ai microfoni di Radio Ticino il segretario regionale Giangiorgio Gargantini -. Servono decisioni drastiche ed efficaci. Ma bisogna dare rassicurazioni economiche». Unia domanda di aumentare le soglie di reddito al di sotto del quale l’Indennità di lavoro ridotto è pagata al 100% e di «rispondere alle legittime domande di sostegno da parte di quei settori economici impediti di svolgere la loro attività».